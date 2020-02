Il Liverpool prova a inserirsi, con forza, tra il Manchester United e Jadon Sancho: come scrive il Daily Mail, infatti, Jurgen Klopp sta riallacciando i contatti con il suo vecchio club, il Borussia Dortmund, mentre tanti sono i giocatori nella rosa dei Reds con i quali l'inglese ha buoni rapporti (Alexander-Arnold, Alex Oxlade-Chamberlain, Jordan Henderson e Rhian Brewster). Il Liverpool fa sul serio per la stellina classe 2000: i tedeschi sperano di cederlo per 120 milioni. L'asta è aperta.