Una tragedia indicibile ha colpito il portiere del Liverpool Alisson Becker, raggiunto nelle scorse ore dalla notizia della morte del padre José Agostinho Becker. Giunta per annegamento nei pressi della diga all'interno della proprietà di famiglia a Rincão do Inferno, nello stato brasiliano del Rio Grande do Sul.



Il papà dell'ex calciatore della Roma aveva fatto perdere le sue tracce dopo essersi immerso in un laghetto per un bagno, costringendo la famiglia, preoccupata, a rivolgersi alle autorità locali per far partire la ricerca. Dopo qualche ora, i sommozzatori impegnati nell'operazione hanno rinvenuto il corpo privo di vita di José Agostinho Becker.