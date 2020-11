Mohamed Salah è risultato positivo al tampone per il coronavirus. La conferma è stata data dalla federazione egiziana con cui la punta del Liverpool è stata convocata per queste gare di qualificazione alla Coppa d'Africa.



IL COMUNICATO

I test medici condotti in nazionale hanno mostrato che Mohamed Salah è risultato positivo al Covid-19. Non ha sintomi e si trova in isolamento nella sua stanza.