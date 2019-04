Van Dijk, il difensore più costoso della storia, commenta a Viasport Footbal l'intrigante sfida nella sfida di Barcellona-Liverpool, in programma mercoledì 1 maggio (ritorno martedì 7) quando sarà impegnato nella marcatura di Lionel Messi: "Come si marca La Pulce? Non ne ho idea, dovremo marcarlo tutti senza mai permettergli di andare all'uno contro uno. Rimanere uniti è l'unico modo per giocare bene. Ma sarà comunque difficile perchè quando si parla di Messi, si parla dell'attaccanta migliore al mondo".