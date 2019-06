Virgil van Dijk insuperabile. Il centrale del Liverpool ha chiuso l'ultima stagione senza subire neanche un dribbling. Intervistato da unisport, l'olandese ha così spiegato il motivo della sua invulnerabilità: "Quando ero giovane ho giocato tantissimo a calcio a cinque per strada e adoravo anche fare l'attaccante in quel periodo, così ho capito come pensano gli attaccanti in determinate situazioni. Ovviamente c'entra anche l'esperienza accumulata a livello professionale. Credo che se uno voglia migliorare e crescere come difensore o come attaccante, dovrebbe continuare a giocare per strada con i propri amici".