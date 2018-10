Il centrocampista del Liverpool Georginio Wijnaldum parla in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Napoli: "Gli ultimi risultati ci aiutano molto, siamo riusciti a vincere partite toste: è un salto in avanti, ma dobbiamo avere continuità. Sturridge? Sta migliorando molto, ha lavorato tanto e si vede: non solo nella realizzazione, ma anche nel difendere aiutare la squadra. Napoli e City, ci giochiamo molto? Conta solo il Napoli ora, poi penseremo al City: è chiaro che è una settimana importante prima delle nazionali. Cosa temo del Napoli? Tutto, è un'ottima squadra e hanno tanti ottimi giocatori, l'amichevole estiva era in una situazione differente. Punto debole del Napoli? Non è intelligente dirlo in conferenza, sappiamo cosa fare e lo faremo al meglio. Va bene il pari? Noi giochiamo sempre per vincere. Mertens? Già al PSV mostrava di essere un grande ed è migliorato continuamente, ma ha sempre segnato tanto. Non pensavo potesse farli anche centralmente: è un top player".