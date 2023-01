Retweet this if you think Matheus Nunes is onside when Hwang makes connection. @90min_Footballpic.twitter.com/jXq1jFlZop — Wolves Fancast (@wolvesfancast) January 7, 2023

, dove montano le polemiche per il gol "annullato" ad Acerbi in Inter-Monza., quando fu annullato ingiustamente la rete di Milik per fuorigioco.A sette minuti dalla fine(la partita è terminata in pareggio). Il motivo? Un fuorigioco segnalato dall'assistente a cui è seguito un lungo check del VAR che però ha confermato la decisione. Una mancanza di immagini esattamente come era successo in Juve-Salernitana, dove in quel caso però il VAR decise lo stesso di cambiare la decisione presa sul campo.Mi dispiace, ma è impossibile. Qualcuno gli ha detto che ci fosse fuorigioco, ma abbiamo visto le immagini e non c'è. La decisione è sbagliata, io faccio errori ogni giorno e a volte li fanno anche gli altri. Oggi dobbiamo aiutare il VAR, ed è un peccato, perché non era fuorigioco", ha commentato l'allenatore del Wolverhampton,comprende: "Non sono sicuro di cosa sia successo in occasione del loro terzo gol, avevamo una prospettiva dove sembrava esserci un fuorigioco, ma capisco che i Wolves non siano contenti perché la telecamera del VAR non ha funzionato al meglio. Se non ci fosse fuorigioco, sarebbe sfortuna per loro, se ci fosse sarebbe la giusta decisione".