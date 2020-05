Salta la cessione del Livorno? Majd Yousif, imprenditore libanese interessato al club toscano, vicino all’acquisto degli amaranto, è stato arrestato dalla polizia di Alblasserdam. Lo scrivono in Olanda, con Yousif incarcerato insieme ad altre tre persone in una vasta operazione che ha coinvolto gli uffici della Share’Ngo e alcune cliniche dentistiche. L’accusa è quella di riciclaggio di denaro.



SALTA TUTTO - Queste le parole di Aldo Spinelli, patron del Livorno, a gianlucadimarazio.com: “Sono sconvolto. Aspettiamo notizie più precise domani, ma la trattativa verrà sicuramente interrotta. Abbiamo perso tre mesi per trovare qualcuno. Se salta tutto? Temo proprio di sì”.