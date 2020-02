Livorno-Cosenza 0-3 (primo tempo 0-3)



Marcatori: 30' Asencio, 32' Asencio, 43' Bruccini.



Livorno (4-2-3-1): Plizzari; Del Prato, Silvestre, Bogdan, Porcino; Luci, Agazzi; Marras, Rizzo (46' Di Gennaro), Murilo (57' Brignola); Braken (46' Ferrari). All. Breda.



Cosenza (4-3-3): Perina; Casasola, Capela, Idda, D'Orazio; Bruccini, Kanoute (88' Prezioso), Sciaudone; Carretta (91' Schiavi), Asencio, Pierini (71' Baez). All. Pillon.



Arbitro: Camplone di Pescara.



Ammoniti: 51' D'Orazio (C), 52' Kanoute (C), 59' Brignola (L), 70' Agazzi (L).



Espulsi: 71' Agazzi (L).