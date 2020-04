Svolta societaria al Livorno. Mercoledì i legali dell'imprenditore olandese-libanese Majd Yousif hanno contattato i rappresentanti del presidente Aldo Spinelli per annunciare che nei prossimi giorni sarà pronta la fidejussione (in arrivo dal Marocco dove Yousif ha delle attività) a garanzia degli ultimi 4 mesi di gestione (poco meno di un milione di euro). Oltre a un assegno circolare che varia a seconda della categoria nella quale militerà il Livorno nella prossima stagione: secondo la Gazzetta dello Sport, 300mila euro per la Serie C e un milione e mezzo per la Serie B.