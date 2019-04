Gabriele Gori, attaccante del Livorno in prestito dalla Fiorentina ha parlato dopo la doppietta di ieri contro il Foggia, ai microfoni di Radio Bruno Toscana: "Sono stato molto emozionato a tornare a Foggia, dove tutto è iniziato per me con i professionisti anche se per poco tempo. Si è trattato di una serata indimenticabile per me e per il gruppo. La mia esultanza? Non è stata assolutamente contro il Foggia, ma una rabbia da esprimere verso questa situazione: ho grande stima per Foggia e i foggiani. Vogliamo raggiungere la salvezza perché ne abbiamo ancora le possibilità".