Il Livorno vuole il ritorno di Andrea Luci, storico capitano degli amaranto. Queste le parole di Raffaele Pinzani, ds dei toscani, in conferenza stampa: “E’ una questione semplicissima è complicata allo stesso modo. Noi tutti quello che potevamo fare l’abbia fatto: l’accordo c’è. Abbiamo parlato con Andrea, a noi piacerebbe riportare a casa un ragazzo che ha fatto la storia del Livorno. Gli abbiamo proposto un percorso abbastanza lungo. La sua voglia è quella di rimettere la nostra maglia. Vediamo se ci riesce farci un regalo e farlo anche a lui. Dipende però anche dalla Carrarese. In ogni modo, l’operazione sarebbe fattibile solo a partire dal primo gennaio, data di apertura della finestra di mercato dei professionisti. La sua posizione a centrocampo sarebbe più che compatibile con la presenza di Gargiulo, Apolloni e Gelsi. Non vogliamo di rischiare di danneggiare il patrimonio dei nostri giocatori, tutti di nostra proprietà. Troppi giocatori possono limitare il margine di crescita dei giovani che non troverebbero più spazio. Per uno importante come Luci, che fa fare un salto di qualità generale, si può fare sicuramente un’eccezione”. Il Livorno è in Eccellenza.