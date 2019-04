Alino Diamanti, trequartista del Livorno, si sfoga dopo il ko contro il Cittadella, con i toscani che ne hanno presi 4 dai veneti: "Voglio chiedere scusa ai tifosi amaranto. Quelli che sono venuti qua, e quelli che hanno visto questo scempio alla televisione. Chiedo scusa, questa è la cosa che mi preme. Riguardo la partita non saprei cosa dire. Il Cittadella è un’ottima squadra, sapevamo che sarebbe stata difficile. Qualche tempo riuscivamo a difenderci e a sacrificarci. Ora abbiamo perso la cattiveria. Cosa è successo? Faccio fatica anch’io a capirlo. Se qualcuno pensava che fossimo fuori dalla merda si sbagliava di grosso, e si vede adesso. Bisogno rimetterci giù dentro la merda e navigarci, visto che noi lo sappiamo fare. Perché visto che è dal 20 luglio che siamo dentro la merda, dobbiamo ributtarci tutti dentro, me per primo e battagliare fino alla fine"