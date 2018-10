Cristiano Lucarelli, allenatore del Livorno, parla a OttoChannel dopo il ko contro la Salernitana: “Stasera ci siamo messi a uomo, ma abbiamo preso tre gol da calcio piazzato. Fare un primo tempo nella metà campo avversaria e andare sotto al primo calcio piazzato rompe le scatole, ma il calcio è questo. Abbiamo fatto una prestazione importante, ma questo mi fa arrabbiare di più: con questi errori da piazzato si rischia di vanificare le buone prestazioni. La Salernitana nel primo tempo non è mai entrata nella nostra metà campo, nel finale eravamo sbilanciati e hanno avuto diverse ripartenze. Quello che ci manca è che non siamo cattivi sugli angoli e sulle conclusioni. Prendiamo i complimenti ma non portiamo punti a casa perché ci manca cattiveria. In questa categoria l'aspetto mentale conta alla pari dei valori in campo”.