Francesco Nunziatini è certamente uno dei migliori prospetti del campionato di serie C. Nonostante sia solo un classe 2003 ha già collezionato 10 presenze nell'attuale stagione con il Livorno. Ha fatto il suo esordio in serie B nella stagione sempre con la maglia dei toscani in una sfida con il Benevento. Mezzala sinistra molto tecnica e abile negli inserimenti senza palla in area avversaria. Roma e Fiorentina lo seguono da tempo, l'Inter era stata molto vicina nel mercato di gennaio. Anche la Juventus sta seguendo con attenzione del talento nativo di Grosseto.