L’amministratore delegato del Livorno Roberto Spinelli si è lasciato andare a un duro sfogo ai microfoni di Tele Granducato soffermandosi anche sul rapporto con la città toscana: “Capisco che Livorno sia stanca di noi, non abbiamo pozzi di petrolio o miniere di diamanti, ma un minimo di rispetto ci vorrebbe. Mi sono fatto l’esame di coscienza, ma anche la città di Livorno dovrebbe farlo perché forse ha una visione distorta di ciò che la famiglia Spinelli può fare: mi sono caduti i coglioni. Cosa cazzo di impegno mettiamo allora? C'è gente che dalla mattina alla sera lavora per il Livorno Calcio e non vogliamo essere trattati di merda perché l’impegno che lo mettiamo sempre. Poi è facile commentare se non si ha un cazzo da fare. Siamo nel calcio da 40 anni, non siamo una banda di dilettanti come ho letto”.