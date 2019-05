Al termine di Torino-Lazio il presidente del Torino Urbano Cairo ha annunciato la volontà di esercitare la clausola del diritto di riscatto del cartellino di Ola Aina dal Chelsea per 10 milioni di euro. I soldi per l'acquisto del terzino nigeriano arriveranno, quasi totalmente, dalle cessioni di altri due giocatori: Adem Ljajic e Danilo Avelar.



Il fantasista servo sarà acquistato dal Besiktas (si è attivata la clausola dell'obbligo di riscatto per il club turco), il terzino brasiliano sarà invece acquistato a titolo definitivo dal Corinthians: dalla cessione di Ljajic il Torino incasserà 6,5 milioni di euro, da quella di Avelar 2 milioni. In totale 8,5 milioni.