L'Inter capolista e a un passo dalla conquista dello scudetto non sorprende Fernando Llorente, che in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha parlato del rapporto con Antonio Conte e dei mesi vissuti insieme all'allenatore ai tempi della Juventus: ​"Appena arrivato pensavo di essere in buone condizioni, poi cominciammo a lavorare duramente e andai giù, giù, giù. A quei carichi di lavoro non ero abituato. Pensai anche che Antonio fosse pazzo, ma lui mi diede fiducia e presto arrivarono i gol. Conte ha una mentalità pazzesca: ti entra in testa, ho pensato che presto avrebbe interrotto il dominio della 'mia' Juve. Antonio ha vinto al primo anno a Torino, al primo anno al Chelsea e vincerà al secondo anno all’Inter, è capace di ogni impresa".