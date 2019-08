Secondo quanto riportato da Il Mattino, Fernando Llorente ha dato la sua disponibilità a trasferirsi al Napoli. La trattativa potrebbe quindi decollare nei prossimi giorni nel caso in cui il club di Aurelio De Laurentiis non riuscisse ad affondare il colpo né per Icardi con l'Inter né per James Rodriguez con il Real Madrid. Llorente è corteggiato fortemente anche dalla Lazio, mentre è stato proposto, ma senza approfondire il discorso, anche a Inter e Roma.