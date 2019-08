Fernando Llorente è uno dei protagonisti di questi ultimi giorni di mercato. L’attaccante spagnolo, ex Juve, è libero, svincolato dopo l’esperienza al Tottenham. Gli Spurs qualche settimana fa gli hanno offerto un rinnovo, che il centravanti però non ha preso in considerazione. E’ stato a un passo dalla Fiorentina, che poi ha fatto altre scelte per il reparto avanzato. Il classe ’85 è un’opportunità: ci ha pensato l’Inter, che però ora è concentrata sul discorso relativo ad Alexis Sanchez. Così Llorente sta prendendo in seria considerazione l’offerta del Napoli, ma c’è un ostacolo.



DECIDE ICARDI - La proposta del Napoli è legata a Mauro Icardi. L’attaccante argentino dell’Inter continua a non decidere, a non dare il via libera agli azzurri. De Laurentiis lo sta aspettando, ma tra pochi giorni, se non arriverà un’apertura dal fronte Icardi, si concentrerà su Llorente, profilo ritenuto ideale per fungere da vice Milik. Lo spagnolo è un attaccante di esperienza, che conosce bene la Serie A, e viene da un’ottima stagione con il Tottenham. Llorente è molto tentato dal Napoli, sarebbe entusiasta di accettare: per questo il suo ritorno in Italia, stavolta all’ombra del Vesuvio, diviene un’ipotesi sempre più realistica.