Fernando Llorente, attaccante dell'Udinese, parla a Cadena Ser, svelando un retroscena di mercato: "A gennaio ho avuto la possibilità di tornare all'Athletic o di vestire la maglia della Sampdoria. Ranieri mi ha chiamato prima della chiusura del mercato, mentre De Marcos mi ha chiamato per tornare. Ci hanno provato, ma per un motivo o per l'altro non si è potuto fare. Mi sarebbe piaciuto, l'Athletic è il club della mia vita".