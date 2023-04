Chiedo scusa in anticipo ai molti tifosi del Milan che ci seguono e ai moltissimi che mi ritengono un detrattore (per non dire di peggio) della squadra rossonera. Ma, come ho scritto sette giorni fa, poche ore prima della gara di andata,dalla più importante competizione continentale.e, anche nella gara con il Verona di campionato, ha rassicurato i suoi tifosi sul fatto di vedere ancora la porta (traversa con gran tiro dal limite dell’area). Chi mi legge sa che non credo alle partite risolte da un solo calciatore. Ritengo che, al limite, questa fosse una peculiarità attribuibile ad un dio (pagano) del calcio come Maradona. Tuttavia,sia nell’esito che nelle dimensioni. Quella sera il Napoli era distratto e poco affamato, condizioni che non potrà, né vorrà riprodurre questa sera.Eppure, tante situazioni inducono alla prudenza. Nessuno, neppure un veggente, può seriamanete calarsi nel pronostico, anche perché,(ecco perché il Napoli è più forte), ma nel calcio non sempre cambiare i calciatori (e due non sono pochi) produce lo stesso effetto. Ecco, allora, che,per cento.(Lobotka a uomo)(squadra compatta e pronta a chiudere ogni linea di passaggio). Le ripartenze hanno fatto il resto e, se ci si ricorda lo sviluppo dell’azione sul gol di Bennacer, si capisce come il Milan, per segnare, non possa prescindere da esse.Perciò non è vero che il Milan è più abituato del Napoli a queste competizioni. Al contrario, lo sarebbe se potesse allineare calciatori che, per larga parte, hanno giocato e vinto nelle coppe europee. Non essendo così, si tratta solo di una forzatura o di un rimando alla suggestione.