Il pugno di Will Smith a Chris Rock durante la Notte degli Oscar è già entrato nella storia. A metà cerimonia il celebre attore americano si è alzato dalla sua poltrona ed è salito sul palco per sferrare uno schiaffo al comico che pochi minuti prima aveva scherzato in maniera impropria su sua moglie affetta da una malattia. L'accaduto è diventato uno spunto per un meme anche sul pugno che Daniele De Rossi diede a Gianluca Lapadula in Genoa-Roma. L'ex capitano, anche lui vincitore quindi di diritto di un Oscar, ha fatto divertire anche il diretto interessato che ha commentato: "Questa fa ridere, lo ammetto".