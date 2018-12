Il settimo scudetto vinto dalla Juventus, la Champions League vinta per la terza volta di fila dal Real Madrid. Poi il Mondiale di Russia e il grande calciomercato con Ronaldo, Buffon, Ancelotti e ora Marotta. Ogni giorno raccontiamo il calcio più bello, i grandi eventi, le grandi trattative. E continueremo a farlo ancora a lungo con la consueta passione, minuto dopo minuto, istante dopo istante. Tanti auguri! Per un 2019 emozionante come il 2018 che sta per concludersi. Ecco cosa vi siete persi...