E' arrivato a caldo il tweet di Sergio Ramos che, dopo il deludente pareggio ottenuto in extremis dal suo Real Madrid contro il modesto Brugge, ha cinguettato: "Una pessima prima parte, una seconda parte con il coraggio e la determinazione che ci si aspetta da noi. Dobbiamo fare di più, dobbiamo farlo meglio".





Una primera parte muy mala, una segunda parte con el coraje y la entrega que se espera de nosotros.

Tenemos que hacer más, tenemos que hacerlo mejor.

Así de claro.#HalaMadrid pic.twitter.com/cWXTIzUIMH — Sergio Ramos (@SergioRamos) October 1, 2019

Uno sfogo deciso e senza mezzi termini per spronare l'ambiente madrileno deluso e scosso dopo il secondo risultato negativo di questa Champions Leauge. Il tweet rabbioso del capitano - decisivo anche ieri sera con un gol di testa al 55' - arriva in seguito ad una serata storta, sia nel risultato che nel gioco, con lo stesso Zidane che al termine del match ha dichiarato: "Non avevamo mai giocato tanto male".​