"Ha fatto due o tre errori e guardandolo negli occhi". Così Maurizio, allenatore della, in merito alla sostituzione a fine primo tempo di, che festeggiava le 300 presenze in biancoceleste in tutte le competizioni, nell'ultima partita contro il Frosinone. Fortuna ha voluto che la vittoria sia arrivata anche grazie proprio al sostituto del brasiliano, Isaksen, che ha messo a referto un gol e un assist., ha continuato il tecnico.Un gol e quattro assist fino ad ora in campionato,: come abbiamo avuto modo di apprendere durante il mese di dicembre, le trattative per un eventuale prolungamento si sono arrestati a causa dei dubbi di Lotito Le prossime settimane saranno decisive, anche perché le pretendenti non mancano, sia nell'immancabile Arabia, sia in Italia.Lac'è, perché non è un mistero che ai bianconeri, fatta salva la necessità di un centrocampista nel mercato di gennaio. Intanto Felipe cerca di non pensarci, e a Ge.Globo dichiara: È sempre una gioia raggiungere traguardi importanti come questo. Aver fatto 300 partite con la maglia della Lazio è per me motivo di grande orgoglio.