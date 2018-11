Ante Coric è scomparso. Uno dei primi colpi per questa stagione voluti e studiati dal ds Monchi per la nuova Roma, conteso da diversi club internazionali, il centrocampista croato classe '97 ritenuto uno dei migliori talenti balcanici ha messo piede in campo solo per 19 minuti nel finale della sciagurata gara contro la Spal. Insomma, il gioiellino Coric ha fatto perdere le sue tracce; Di Francesco non lo ritiene ancora pronto per essere protagonista, nonostante i 6 milioni di euro più percentuale sulla futura rivendita versati alla Dinamo Zagabria in estate.



DALLE STELLE AL PRESTITO - Offerto anche alla Juventus da dicembre scorso con Paratici che ha scelto di non procedere su questo ragazzo, Coric ha solo 21 anni ma si aspettava di avere più spazio durante questo inizio di stagione in giallorosso. E la Roma sta pensando all'opzione prestito per gennaio; dovrà convincere anche Coric su questa soluzione e sull'eventuale club, il croato preferirebbe un'esperienza straniera piuttosto che in una piccola del nostro campionato mentre la Roma spinge per tenerlo in Italia. Durante lo scorso agosto lo ha richiesto il Chievo, nulla di fatto. Ma le proposte non mancano da parte di chi vuole puntare sul talento di Coric. Oggi, più disperso che mai dopo l'esaltazione per l'acquisto solo pochi mesi fa.