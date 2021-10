Non sono state ancora accertate le cause della morte improvvisa di Armando Zamparini, figlio 23enne dell’ex patron del Palermo Maurizio Zamparini. Da qualche anno si era trasferito a Londra e nella sua casa di Mayfair che condivideva con un amico francese, Thomas, è stato ritrovato senza vita dalla governante, giovedì pomeriggio. “Non aveva patologie. Non riesco a spiegarmi questa tragedia. E’ morto il giorno prima di iniziare a lavorare in una grande azienda a Londra. Gli avevo mandato un messaggio giovedì, facendogli un in bocca al lupo, ma non ha mai risposto” ha dichiarato a La Repubblica l’ex presidente del Palermo, volato subito a Londra.