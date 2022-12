Un inizio di 2022/23 da sogno, che dopo la sosta per il Mondiale Luciano Spalletti vuole proseguire. Il Napoli si prepara a tornare in campo e a continuare l'ottima stagione cominciata tra Serie A e Champions League. Pochi interventi sul mercato, giusto per puntellare la rosa e trovare una sistemazione a chi ha avuto poco spazio fin qui. Il grosso delle trattative per il ds Cristiano Giuntoli riguarda i rinnovi di contratto: dopo aver definito l'accordo con Stanislav Lobotka, il prossimo nome sull'agenda è quello del capitano, Giovanni Di Lorenzo.