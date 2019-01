Branislav Jasurek, agente di Stanislav Lobotka del Celta Vigo, ha parlato a Radio Marte: "Non c’è nessuna offerta ufficiale da parte del Napoli, e se qualcuno pensa che quella che è uscita sia un’offerta vera vuol dire che non ha capito nulla: il ragazzo vale di più. Conosco bene Giuntoli, mi piace il Napoli, ma non ho la sensazione che il mio assistito possa trasferirsi a Napoli".