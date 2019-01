La Gazzetta dello Sport svela le cifre dell'offerta fatta dal Napoli a Cagliari ed a Barella: "Non molla la presa, Giuntoli. Lui vuole Nicolò Barella ed è convinto che tutto è ancora possibile. L’interesse di Chelsea e Inter non spaventa il dirigente napoletano che tiene i rapporti col collega del Cagliari, Carli. Il Napoli è pronto a offrire 40 milioni di euro più uno tra Rog e Ounas, mentre Giulini vuole 55 milioni. Giuntoli ha incontrato anche il procuratore del giocatore, Beltrami: gli ha proposto uno stipendio di 3 milioni a stagione per i prossimi 5 anni. Un’offerta dignitosissima, che De Laurentiis ribadirà al presidente cagliaritano: i due si sentiranno in questi giorni".