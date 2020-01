Si avvicina sempre più il primo acquisto invernale per il Napoli. Si tratta ovviamente di Stanislav Lobotka, centrocampista del Celta Vigo. Nella gara di ieri, pareggiata proprio dal Celta contro l'Osasuna, il giocatore non è sceso in campo.



Da Vigo ormai non hanno più dubbi riguardo il suo futuro. Ecco quanto emerso dal portale FarodeVigo.es:



"Comincia ad essere difficile immaginare ancora Lobotka al Celta. La sua decisione di non giocare contro l'Osasuna lo avvicina ancora di più al San Paolo. Per lui non saranno facili i suoi ultimi giorni a Vigo: è indicato come un giocatore non concentrato sulla situazione difficile di classifica della squadra".