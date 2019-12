Il primo nome per il centrocampo del Napoli è quello di Stanislav Lobotka. Il centrocampista attualmente in forza al Celta Vigo si avvicina sempre più al club partenopeo.



Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Napoli avrebbe già una bozza di contratto con gli agenti del giocatore: 2 milioni di euro a stagione per 4-5 anni. Manca ancora l'intesa con il Celta Vigo per il trasferimento di Lobotka.