. Mica poco, anzi tantissimo, praticamente tutto. Perché è lui a 23 e con un Europeo vinto da protagonista e rivelazione allo stesso tempo, a essersi già caricato sulle spalle il peso di un centrocampo tutto sbagliato come quello della Juve. Serve tempo,. È arrivato e si è messo a disposizione, un minuto con l'Udinese poi uno spezzone con l'Empoli. Dopo la sosta poi non c'è più stato tempo da perdere, davanti alla difesa si è messo lui e archiviata la parentesi di Napoli si è vista una Juve che passo dopo passo ha ricominciato a costruire piccole certezze: cinque vittorie e un pareggio (col Milan), con Locatelli sempre più determinante nel proteggere la difesa e far ripartire l'azione.Ci sono due gol, quello con la Sampdoria e quello con il Toro. Quest'ultimo da sogno, per un tifoso come lui, proprio nel derby che riapre le porte ai tifosi. Sotto il settore ospiti l'esultanza, dopo la rete e ancora a partita conquistata. MaChe effettivamente sembra avere quel qualcosa in più ogni volta che gioca, il piacere di farlo indossando questi colori, dando sempre il massimo. La maglia che dovrebbe pesare come un macigno, su di lui sembra leggera, ce l'ha tatuata addosso, praticamente non la sente.. Sembrano briciole per un giocatore che si sta imponendo a questi livelli. Ma per lui la Juve è un sogno che si avvera, proprio come questo derby. E la Juve a questo punto ringrazia, se lo tiene stretto, cercando sul mercato altri Locatelli. Sempre che ce ne siano.