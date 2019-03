Manuel Locatelli si racconta tra passato, presente e futuro. Il centrocampista del Sassuolo ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Non so se è giusto dire che mi abbiano abbandonato, ma non sentivo più fiducia al Milan. Ho sofferto e pianto, sono sincero: è stata la mia vita per 10 anni. Ma sapevo che la scelta giusta era Sassuolo, che avrei sentito l'affetto giusto. Affetto da ripagare, visto quanto ha speso (14 milioni di euro bonus compresi per l'obbligo di riscatto, ndr). Qui mi sento importante e posso esprimere le mie qualità per diventare protagonista. All'inizio ho sbagliato e ho fatto fatica, devo ringraziare De Zerbi. Mi voleva la Juve? Non lo so: se in futuro ci fosse un interesse sarebbe fantastico, ma ora c'è il Sasol".



"L'Europeo Under 21? Vincerlo è difficile e ci proviamo, però siamo forti e molti di noi hanno cominciato a giocare con una frequenza. E questo vuole dire tanto. Mancini? Sognare si può sempre, ma viaggi mentali non ne faccio più... L’amico assoluto è Patrick Cutrone. Arriviamo alla fine della stagione al Milan, io sarei dovuto passare in prima squadra e lui non sapeva nulla del proprio futuro. Ci salutiamo: piangendo. Andiamo addirittura in piazza Duomo, acquistiamo dall’ambulante quelle eliche di plastica che lanciamo da un balcone chiedendoci che ne sarà di noi. Una roba strappalacrime... Poi? Senza saperlo due giorni dopo ci vediamo in nazionale. Due matti...".