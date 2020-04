Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo, ha ricordato l'esperienza al Milan nel corso di una chat coi tifosi neroverdi su Instagram. "E' stata la classica esperienza dalle stelle alle stalle, diciamo, perché ho vissuto il primo periodo in cui ero considerato una star, che non ero, e questo mi ha condizionato nel prosieguo della stagione e in quello della stagione successiva. La stagione dopo ho vissuto nel buio, ho sofferto molto, anche per colpe mie, poi la batosta più grande l'ho subita quando la società mi ha comunicato che non credeva in me e ho dovuto prendere un'altra decisione, quella più giusta. Il gol alla Juventus? Quello è stato uno dei momenti più belli della mia vita, un momento indimenticabile, che sognavo da bambino e quando guardo i video ho ancora i brividi, anche i video dalla curva. Non voglio però che passi solo per quel gol".