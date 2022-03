Il centrocampista della Juventus, Manuel Locatelli è risultato positivo al Covid. Una brutta notizia per la società bianconera, ma anche per Roberto Mancini che nella giornata di domani diramerà le prime convocazioni in vista della sfida che vedrà l'Italia affrontare la Macedonia del Nord a Palermo per la semifinale dei playoff di accesso ai Mondiali in Qatar 2022.



Come funziona? Le vie sono ovviamente due. In primo luogo il centrocampista potrebbe essere fra i convocati di domani e fino al giorno prima della partita potrebbe aggiungersi ai disponibili nel caso in cui si negativizzasse. In alternativa, se l'Italia passasse il turno e in vista della trasferta contro la vincente fra Portogallo e Germania potrebbe essere nuovamente modificata quella lista e Locatelli, se negativo, potrebbe essere aggiunto in un secondo momento.