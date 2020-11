Manuel Locatelli e Paul Pogba sono due nomi di mercato particolarmente caldi per il centrocampo della Juventus. Il giocatore del Sassuolo è un obiettivo molto più realistico per motivi economici, ma molti tifosi juventini continuano a sognare il ritorno del francese dal Manchester United. Ecco i motivi per cui per la Juve di Pirlo è più utile puntare su Locatelli anziché su Pogba.

SCOPRILI NELLA GALLERY DE ILBIANCONERO.COM