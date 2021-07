Campione d'Europa con la maglia dell'Italia da tesserato del. Il classe 1998 ex Milan infattiriguardo alla sua prossima destinazione: vuole solo i bianconeri. Definita ormai da tempo la volontà del giocatore, resta ora da trovare un accordo fra la Juve e il Sassuolo. Eper farlo, come aveva anticipato nei giorni scorsi l'amministratore delegato neroverde: "Di Locatelli ne parleremo quando finirà l'Europeo, abbiamo ricevuto offerte importanti, tra queste una è molto avviata. Con la Juve ci siamo incontrati e ci siamo dati appuntamento alla settimana prossima (vale a dire questa, ndr) ma è tutto da valutare".da inserire nella trattativa. Per quanto riguarda la formula,, legato a requisiti facilmente raggiungibili. Sarà su questo aspetto che verterà la trattativa nella sua fase più calda. Meno complessa, invece, è la situazione che concerne la quotazione del giocatore e la valutazione (e i nomi) dei giocatori da inserire nell'operazione.mentre la Juve vorrebbe avvicinarsi a quella cifra inserendoche, Football Director bianconero, valuta non meno di 10 milioni di euro. In Emilia, invece, ritengono che il valore di ogni singolo giocatore che la Juve finora ha proposto non superi i 5 milioni. Al di là di come si arriverà a quota 40, sotto questo punto di vista la sensazione è che la quadra non sarà impossibile da trovare, una volta definita la formula del trasferimento. E la concorrenza? C'è e ha fatto le sue offerte, in particolare alla voce Arsenal , il primo club a presentare un'offerta concreta di 40 milioni., che intanto aspetta e si gode una meritata vacanza, da campione d'Europa.