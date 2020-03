Mancano soltanto i gol. Per completare la trasformazione,deve trovare con più facilità e frequenza la porta. Lo sa bene: da regista davanti alla difesa a mezzala, con meno compiti difensivi e più spazio per gli inserimenti.. E potevano essere anche di più, ma non sempre i passaggi decisivi diventano gol. Lo sa bene lo stesso Locatelli, cheÈ uno step che gli manca, probabilmente l’ultimo, per l’esplosione definitiva del centrocampista classe 1998., ha più volte sentenziato De Zerbi. Locatelli è tornato sui livelli dei suoi esordi in Serie A, con la maglia del Milan.del centrocampista arrivato al Sassuolo per 12 milioni di euro più bonus. Adesso Locatelli è un giocatore maturo e sullo sfondo, tra le squadre potenzialmente interessate,. Il rapporto tra il club bianconero e quello neroverde è consolidato da anni, con il direttore sportivo bianconero Paratici che è un grande estimatore di Locatelli. Al momento la Juve ha altre priorità per la mediana, ma il nome dell’ex Millan è sempre tra quelli segnati sul taccuino.- E non solo su quello bianconero, ma. Più volte il commissario tecnico della Nazionale ha seguito il Sassuolo in questa stagione, per osservare Domenico Berardi, ma anche lo stesso Locatelli., a cui manca solo il gol. Mancini ha più volte pensato a lui in chiave 2020, soprattutto dopo l’infortunio al crociato di Nicolò Zaniolo. C’è ancora grande incertezza sullo svolgimento dei prossimi Europei, ma Locatelli sa che il ct lo monitora costantemente. E il classe 1998 farà di tutto per far parte del gruppo azzurro che giocherà la prossima competizione europea.