Loftus-Cheek è stato accostato alla Roma più volte nelle ultime sessioni di mercato, anche per il trascorso tra il calciatore e Mourinho. Secondo quanto riporta il Daily Mail, però, il centrocampista vorrebbe rimanere al Chelsea per giocarsi le sua carte anche nelle prossime stagioni. Al termine della semifinale di FA Cup vinta dai Blues contro il Crystal Palace il centrocampista ha parlato anche del rapporto con Tuchel: "Non avevo fiducia nel mio corpo. Ora mi sento come quando giocavo molte partite. Avverto la fiducia del mister. Mi ha fatto giocare contro il Real e questa semifinale. Questo la dice lunga e gli sono molto grato".