Loftus-Cheek squalificato: chi lo sostituisce contro il Lecce? Da Reijnders a Chukwueze

Quello di Firenze è stato il decimo centro stagionale di Ruben Loftus-Cheek, il sesto in campionato. L’inglese rappresenta sicuramente uno dei migliori colpi estivi del Milan, ma a causa dell’ammonizione rimediata al Franchi sarà costretto a saltare il Lecce per squalifica.Il rendimento di Loftus-Cheek è sicuramente cresciuto da quando Pioli gli ha ritagliato un ruolo di trequartista, quasi da attaccante aggiunto. Pulisic e Leao esterni, Giroud riferimento offensivo, e lui libero di alzarsi e inserirsi, sfruttando proprio i suggerimenti degli esterni e le sponde della punta.

E quindi chi potrebbe prendere il suo posto contro il Lecce? La soluzione più logica porterebbe all’inserimento di Adli in mediana con Bennacer, con l’avanzamento di Tijjani Reijnders sulla trequarti. L’olandese sa giocare anche più avanzato e per duttilità forse è il miglior sostituto possibile di Loftus.Nel Milan, però, c’è un giocatore che sta crescendo palesemente di condizione e che sta ritrovando fiducia dopo una prima parte di stagione negativa. Samuel Chukwueze ha brillato anche al Franchi e potrebbe rappresentare un’alternativa a sorpresa. In che modo? Con lo spostamento di Pulisic in zona più centrale. L’americano ha già giocato da trequartista o seconda punta e potrebbe lasciare la corsia di destra al nigeriano.