Eroe, cavaliere oscuro, ora anche oggetto di esame in tribunale. Batman è al centro di un vero e proprio scontro giudiziario, o meglio, lo è il suo logo: il celebre pipistrello che incute timore ai nemici. Si è riaperto infatti il contenzioso tra DC Comics e il Valencia, reo di aver celebrato il centenario del club con un nuovo logo in cui il pipistrello, simbolo del club, troppo simile a quello di Batman. Una decisione che non è andata giù all'azienda americana, che ha denunciato la società calcistica all'Ufficio per la proprietà intellettuale dell'Unione Europea. La risposta del Valencia? La data di nascita delle due parti: club calcistico nato nel 1919 e da sempre con il pipistrello nel proprio logo, mentre Batman è stato creato vent'anni dopo, nel 1939; a questo si aggiunge che il pipistrello è simbolo della città di Valencia da 600 anni. Caso riaperto e in attesa, riferisce El Confidencial, per un periodo di 22 mesi come d'accordo tra le parti, ma dal club spagnolo filtra massima sicurezza sulla vicenda: non ci saranno problemi, Batman e Valencia continueranno ad essere uniti e divisi dal pipistrello.