"Si gioca troppo". Il lamento di Maurizio Sarri è arrivato ancora una volta forte e chiaro in conferenza stampa, ma la sua Lazio non può fare a meno di provare a giocarsela a Mosca contro la Lokomotiv a partire dalle 18.45 per centrare dei punti fondamentali per il proseguo del cammino. Si giocherà nel gelo perché dopo la neve di ieri sono previste di nuovo temperature intorno agli zero gradi.



DOVE VEDERLA IN TV - Il match tra Lokomotiv Mosca e Lazio, con fischio d’inizio alle ore 18.45 allo stadio Lokomotiv Mosca, sarà visibile sulle reti satellitari e digitali di Sky e in particolare sarà trasmessa su Sky Sport Uno (201) e in chiaro su TV8.



PROBABILI FORMAZIONI

LOKOMOTIV MOSCA (4-3-3) - Khudiakov; Nenakhov, Pablo, Jedvaj, Rybus; Beka Beka, Barinov, Maradishvili; Kerk, Smolov, Kamano.

LAZIO (4-3-3) - Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Luis Alberto, Leiva, Basic; Felipe Anderson, Muriqi, Zaccagni