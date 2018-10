Ecco le formazioni ufficiali di Lokomotiv Mosca-Porto:



LOKOMOTIV MOSCA: Guilherme, Ignatjev, Kverkvelia, Krychowiak, Höwedes, Denisov, Barinov, An Miranchuk, Fernandes, Al Miranchuk, Eder. All. Semin



PORTO: Casillas, Maxi, Felipe, Éder Militão, Alex Telles, Danilo, Herrera, Óliver, Corona, Marega, Brahimi. All. Conceiçao