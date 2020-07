Riecco il calcetto. Dopo mesi di divieti per fronteggiare l'emergenza Covid-19, gli appassionati e amatori lombardi potranno tornare a indossare gli scarpini. Il governatore della Lombardia Attillio Fontana, infatti, ha dato l'ok per la riapertura degli sport di contatto e individuali 'in assenza di segni/sintomi' purché, prima dell'ingresso in struttura, la temperatura corporea non superi i 37,5°. Ok anche per la riapertura delle discoteche all'aperto già dal 10 luglio. Le strutture dovranno garantire una corretta prassi igienica, una regolare disinfestazione di aree comuni, spogliatoi e docce.