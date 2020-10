In attesa del nuovo Dpcm, che sarà varato a breve, spunta l'ipotesi di misure ancor più restrittive di quelle nazionali per la Lombardia e più in particolare nelle città maggiormente interessate dall'incremento della curva contagi Covid-19, come Milano. E' quanto si apprende da Il Corriere della Sera che, in attesa della riunione di stasera (17) tra gli esperti della Regione, pubblica alcuni estratti della email inviata direttore generale dell’assessorato alla Sanità Marco Trivelli.



Nel documento si legge: "Orario di chiusura bar anticipata alle 18 come nel mese di marzo" e ancora "Riduzione del carico sul trasporto pubblico attraverso l’utilizzo della didattica a distanza nelle scuole secondarie di secondo grado e lo smart working in ogni contesto applicabile".