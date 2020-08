L'allenatore del Torino, Moreno Longo ha parlato ai microfoni di Torino Channel per commentare il pareggio contro il Bologna all’ultima gara di campionato facendo anche un bilancio della sua esperienza.



BILANCIO POSITIVO - “Il mio bilancio è molto positivo. La situazione non era complicata ma complicatissima. Forse c’è chi non si è reso conto del pericolo che abbiamo corso. Dall’interno abbiamo percepito grande preoccupazione per il raggiungimento di un obiettivo che non era certo scontato. Non posso non valorizzare questo risultato che è la salvezza raggiunta, un risultato che permette a questa società di poter riprogrammare il futuro dalla Serie A”.



EUROPA - "Sicuramente quando sono arrivato qui, l’Europa era nella mia testa e di tutto lo staff. Poi abbiamo preso atto della situazione e di quel che c’era da fare, abbiamo preso atto del fatto che l’obiettivo non poteva che essere la salvezza. Che si raggiunge facendo punti in modo sporco, con pragmatismo e cattiveria, vincendo gli scontri diretti, facendo bene sulle palle inattive. La rosa non era certo abbondante quindi abbiamo scelto appositamente di rinunciare a giocatori importanti in match di cartello per centellinare le forze e puntare sulle partite che non potevamo non vincere".



Poi a Sky ha confermato l'addio: "Questa è stata la mia ultima partita con il Torino, per questo ci tenevo a ringraziare tutti quelli che hanno lavorato con me e chi mi ha dato la chance di allenare qui".