Ciao TORO, è stato duro, faticoso, rischioso ma estremamente BELLO poterti allenare. Per me che sono un tuo figlio del Filadelfia è stato un onore poterti portare alla SALVEZZA in una situazione così difficile, così piena di insidie (ci si è messa pure la pandemia) così complicata, mai così da TORO come in questa situazione. Quando pensi sia tutto avverso e tutto vada storto ci metti la tenacia e la caparbietà di chi è granata fino al midollo e riesci non mollando mai a raggiungere l'obiettivo! Un doveroso GRAZIE ai ragazzi, al mio staff, a tutte la persone che hanno lavorato con me e a tutti i TIFOSI che mi hanno sostenuto e incitato dal primo giorno in cui sono arrivato fino all'ultimo. Saluto tutti dicendo SEMPRE FORZA TORO!! E...... Buon Ferragosto a tutti!!