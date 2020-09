Nonostante la salvezza conquistata,non è stato confermato alla guida delIl tecnico ha parlato della sua esperienza in granata in un'intervista rilasciata ai microfoni di Sportitalia."Ho svolto il mio lavoro con grande passione e dedizione, la salvezza non era affatto scontato – ha dichiarato Longo – chi è in questo mondo sa bene quanto può essere difficile quando una squadra che lotta per l’Europa si trova a gestire una situazione totalmente differente. Basti vedere l’, che come il Torino ha disputato il preliminare di Europa League ed è retrocesso giungendo ultimo nella Liga. Quando una squadra non è abituata a lottare per la salvezza la cosa difficile è convincerla a farlo, a calarsi nella parte, il rischio di scivolare è davvero enorme, e per me aver portato il Toro in salvo è motivo di grande orgoglio., aveva perso in malo modo le ultime partite contro. Nella difficoltà si disuniva. Non è stato semplice o scontato ridare quella combattività che serviva per raggiungere la salvezza”."Quando cambia il ds spesso cambia anche l’allenatore - ha continuato Longo - La giornata prima della fine del campionato ho parlato con, mi ha detto che stava trattandoma che se non fosse arrivato avrebbe lasciato la porta aperta alla mia permanenza. A quel punto però non stava bene a me. Mi sarei aspettato di poter avere sul tavolo quantomeno delle scelte ma da parte mia non c’è alcun tipo di rancore: il Toro è la squadra della mia città, quella in cui sono cresciuto, quella che mi ha dato la possibilità di diventare uomo, calciatore e allenatore”.Longo ha poi parlato anche del suo futuro: “Spero di trovare una squadra che mi dia la possibilità di fare quello che non ho potuto fare al TorinoHo una storia personale che è legata una società che merita rispetto”.